Kocaeli Üniversitesi 132 personel alımı yapıyor! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan Kocaeli Üniversitesi 132 personel alımı için başvurular 15-19 Haziran arasında tamamlanacak. Başvurular, Kocaeli İş–Kur İl Müdürlüğüne/hizmet merkezlerinden şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapabilecek. Her aday, durumuna uygun meslek unvanından sadece birine başvuru yapabilecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak;

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak.

4. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak.

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatta bulunmamak.

7. Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında sakınca olmadığına dair durumunun tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmek.

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

KURA VE SÖZLÜ SINAV

1. COVİD-19 Kapsamında YÖK Başkanlığı tarafından yayımlanan “Koronavirüs (covid-19) hakkında yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin öneriler” gereğince halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen kura çekimi başvuru yapanların katılımına açık olarak yapılmayacaktır. Kura çekimi Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak olup adaylar kura çekimini 26/06/2020 tarihinde saat 09:00’da https://www.youtube.com/channel/UCNYjYvhf_oa3fFgU0-nwE_Q adresinden canlı olarak izleyebileceklerdir.

2. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, hasta ve yaşlı bakım elemanı için sözlü sınav tarihi, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Kocaeli Üniversitesi’nin //www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php internet adresinde ilan edilecektir. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

3. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday, İş-Kur tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir.

4. Ortaöğretim, ilköğretim ve ilkokul eğitim düzeyindeki sürekli işçi talepleri kura usulüne tabidir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca; Güvenlik ve Koruma Hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir.

5. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağırılacakların listesi dönemler halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının //www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php internet adresinde ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6. Hasta ve yaşlı bakım elemanı kadrosuna atanacaklar için kadro sayısının 4 (dört) katı kadar belirlenen asıl listede bulunan adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

Alınacak personellerde aranan şartlar;

İŞ KOLU MESLEK KODU/ADI TALEP EDİLEN İŞGÜCÜ

SAYISI EĞİTİM DURUMU ÖZEL ŞARTLAR GÖREV YAPILACAK İL/İLÇE KURA/ SINAV DURUMU Koruma ve Güvenlik Hizmetleri 5414.02

Güvenlik Görevlisi 9 Ön lisans Programlarının veya Lisans Bölümlerinin birinden mezun olmak. 1. Başvuru yapacak adayın 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini yapmaya engel olacak görevini yapmasına engel sağlık sorunun (Ruhsal, fiziksel, stres altında görev yapmasına engel olabilecek kalp, ruhsal vb. rahatsızlığının) olmaması.

2. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, (Temel Eğitimi sonrası çalışma süresi dolanlar için yenileme eğitimi yapılmış olup, kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması) ve Valiliklerce verilen "Özel Güvenlik Görevlisi" kimlik kartına sahip olmak,

3. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş

olmak, 35 yaşından gün almamış olmak Kocaeli ve Tüm İlçeleri Kura/Sözlü Sınav Temizlik Hizmetleri 9112.06

Temizlik Görevlisi 6 En az İlkokul en çok lise ve dengi okul

mezunu olmak 1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. Kocaeli ve Tüm İlçeleri Kura/Sözlü Sınav Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri 5321.03 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 30 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. 1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş

olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. Kocaeli ve Tüm İlçeleri Kura/Sözlü Sınav Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri 5321.07 Klinik Destek Elemanı 87 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak. 1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş

olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. Kocaeli ve Tüm İlçeleri Kura/Sözlü Sınav

ALINACAK PERSONELLERİN GÖREVİ NE OLACAK?

Güvenlik Görevlisi

1. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliği’ne bağlı kalarak Kocaeli Üniversitesine bağlı tüm kampus ve birimlerde 7/24 vardiya sistemine uygun, günlük çalışma süreleri boyunca vardiyalarında can ve mal güvenliğini sağlamak

2. Kampüste bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunması ve güvenliğini sağlamak

3. Yöneticinin emir ve talimatları doğrultusunda verilen diğer işleri yapmak.

Temizlik Görevlisi

1. 7/24 vardiyalı çalışma esasına uygun nöbetli çalışmaya müsait, ulaşım sorunu bulunmayan titiz, hijyen kurallarına dikkat edebilmek.

2. Bina içi (koridor, oda, tuvalet, cam silme, değişikliklerine bağlı olarak taşınma/taşıma, havalandırma, kokuların önlenmesi çöplerin atılması, vb.) ve bina dışı alanların temizliğini yapabilecek.

3. Park bahçe bakım, temizlik, sulama, taşıma, tadilat, çöp toplama vb. işlemlerini yapabilecek.

4. Yöneticinin emir ve talimatları doğrultusunda verilen diğer işleri yapmak.

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

1. Hasta ya da yaşlının ihtiyaçlarını karşılamak, Hastanın gereksinimlerini bilmek, Bakım yaptığı yaşlının alışkanlığını not etmek.

2. Günlük bakımını yapmak, Hastaya pozisyon vermek, Hastanın oda düzenini sağlamak.

3. Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini ve sedye, tekerlekli sandalye, acil müdahale arabası, çamaşır arabası gibi hareketli malzemelerin günlük olarak temizliğini yapmak.

4. Görevlendirildiği birimlerin her türlü temizlik işlemlerini gerçekleştirmek.

5. Bir üst amirinin ve Hastane Yöneticisinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.

Klinik Destek Elemanı

1. Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini ve sedye, tekerlekli sandalye, acil müdahale arabası, çamaşır arabası gibi hareketli malzemelerin günlük olarak temizliğini yapmak.

2. Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.

3. Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapılmasına yardımcı olmak.

4. Görevlendirildiği birimlerin her türlü temizlik işlemlerini gerçekleştirmek.

5. Bir üst amirinin ve Hastane Yöneticisinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.