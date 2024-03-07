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Kocaeli TEM’de zincirleme kaza: Ankara istikameti trafiğe kapandı

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#Kocaeli#TEM#Zincirleme Kaza
Kocaeli TEM’de zincirleme kaza: Ankara istikameti trafiğe kapandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 15:13

TEM Otoyolu Kocaeli’nin Dilovası ilçesi geçişinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ankara istikameti trafiğe kapandı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Kocaeli-Dilovası geçişinde meydana geldi. Ankara istikametinde yolcu otobüsü, hafif ticari araç ve TIR çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılardan bazıları, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kocaeli TEM’de zincirleme kaza: Ankara istikameti trafiğe kapandı

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürerken, kaza nedeniyle TEM’in Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolu açmak ve yaralıları hastaneye ulaştırmak için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli TEM’de zincirleme kaza: Ankara istikameti trafiğe kapandı

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#Kocaeli#TEM#Zincirleme Kaza

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