Kocaeli ile İstanbul'u bağlayan üst geçit kullanılmaya devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak’a giriş çıkışlar, 3 Nisan'dan itibaren 15 gün süre ile yasaklandı. Ancak Tuzla Şifa Mahallesi ile Çayırova Şekerpınar Mahallesi arasındaki üst geçit, geçişlerin yasaklandığı İstanbul ile Kocaeli’ni birbirine bağlıyor.



Her gün Kocaeli’de yaşayan birçok kişi, bu üst geçidi kullanarak, Şifa Mahallesi’nde bulunan İETT garajına gidip, şehir içi otobüsler ile İstanbul’un her yerine gidebiliyor. İstanbul’da yaşayan ve Kocaeli’de işi olan kişiler de üst geçitten geçerek, toplu taşıma ile istedikleri yere ulaşabiliyor. Üst geçitte herhangi bir denetimin uygulanmadığı gözlendi.