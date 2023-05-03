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Kocaeli Gebze'de, HDP ilçe başkanının da olduğu 5 kişiye terör gözaltısı

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#Kocaeli#Gebze#Terör
Kocaeli Gebzede, HDP ilçe başkanının da olduğu 5 kişiye terör gözaltısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 15:30

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, HDP ilçe başkanı Ömer Y.'nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak, sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Y.'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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#Kocaeli#Gebze#Terör

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