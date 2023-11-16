Koca’dan Mısır’da hastane ziyareti

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Koca, Mısırlı mevkidaşı Halid Abdulgaffar ile birlikte Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi’nde, Gazze’den getirilen aralarında çocukların da bulunduğu yaralıları ziyaret etti. Koca, Gazze’den çocuk ve kanser hastalarının önce Mısır’a sevk edileceğini, sonra da bazı hastaların ambulans uçakla Türkiye’ye getirileceğini söyledi. Ziyaret ettiği hastanede hastalar ve yaralılarla tek tek sohbet edip geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili de bilgi aldı. Koca, yakından ilgilendiği çocuklara da oyuncak bebek ve araba hediye etti.

İŞBİRLİĞİNDE ANLAŞILDI

Koca, Mısırlı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında da “Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı ile sağlığın tüm alanlarında yakın bir işbirliği içerisinde olma konusunda mutabık kaldık” dedi. Abdulgaffar da, “Gazze’de 11 binin üzerinde ölüm var. Yaralı sayısının 28 bine ulaştığını söyleyebilirim. Gelişmiş ekipler gerekiyor. Gazze’de 350 bin kronik hasta bulunuyor. Kanserli çocuk hastalar çok fazla” diye konuştu.

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500 TON YARDIM

Sağlık Bakanlığı, 20 kişilik bir heyet, ilaç ve tıbbi malzeme ile 22 Ekim günü Mısır’a gitmişti. 10 Kasım günü ise bir gemi ile ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton malzeme Mısır’a götürülmüştü. Ancak sahra hastanelerinin kurulumu henüz mümkün olmadı.

GAZZELİ YARALILAR AĞLATTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ile birlikte Mısır’ın başkenti Kahire’ye giden ve Gazze’den getirilen yaralıların hastanede anlattıklarına şahit olan dijital mecra yayıncısı Adem Metan, gördüklerini Hürriyet’e anlattı. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşadıklarını söyleyen Metan, şöyle konuştu:



“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ziyaretlerini öğrendim ve kendim tarifeli uçak ile izlemek üzere Kahire’ye geldim. Fahrettin Koca’ya, Mısır Sağlık Bakanı da eşlik ediyor. Burada Refah Sınır Kapısı’ndan geçen yaralıların bulunduğu 3 hastaneyi ziyaret ettiler. Duygu dolu anlar yaşandı. Bu nedenle konuşmaların bazı bölümlerinde duraksamalar oldu. Özellikle bir hanımefendi vardı; yaşadıklarını bize şöyle anlattı: ‘Ben namaz kılıyordum. Bir anda evimin üzerine bombalar düşmeye başladı. Enkaz altında kaldım. Çocuklarımı ve annemi bu bombalı saldırıda kaybettim. Ben de günler sonra enkaz altından çıkarılabildim. Vücudumda çok fazla kırıklar var. Yine de şükrediyorum.’ Bundan çok etkilendim.”

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GENÇ KIZA YÜZ NAKLİ SÖZÜ

“Yine yaralılar arasında yüzünde ciddi yaralar olan bir genç kız vardı. Fahrettin Koca da ‘Türkiye yüz naklinde çok iyi adımlar attı. Şu anda biz bu alanda en iyilerden biriyiz. Biz bu kızımızı yüzünde hasar kalmaması için Türkiye’ye nakledebiliriz’ dedi. Mısır Sağlık Bakanı da ‘Ekiplerimiz görüşsün. Sizden destek talep edebiliriz’ şeklinde cevap verdi. Bunun dışında Mısır Sağlık Bakanı, Türkiye’nin gönderdiği tıbbi cihazlar ve yardım malzemeleri için teşekkür etti. Ayrıca Mısır Sağlık Bakanı yaralıları ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ziyaret etmesine izin verdiklerini belirtti.”