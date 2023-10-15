Koca Yusuf’tan Gazze’ye üçüncü insani sefer

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğiyle Ankara’dan kalkan askeri uçakla taşınan yardım malzemeleri, Gazzelilere ulaştırılıyor. Yardım malzemeleri, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ‘Koca Yusuf’ lakaplı A400M tipi ağır nakliye uçakları taşıyor. İlk iki uçak önceki gün Mısır’ın Gazze’ye insani yardım uçuşları için tahsis ettiği Uluslararası Ariş Havalimanı’na inmişti. Türkiye’nin üçüncü yardım uçağı da Mısır’a ulaştı.

İLAÇ, GIDA, GİYECEK

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait üçüncü uçak da Mısır’ın Uluslararası Ariş Havalimanı’na ulaştı. Gazze için hazırlanan ilaç, tıbbi malzeme, dayanıklı gıda, konserve, battaniye ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri Mısırlı yetkililere teslim edildi” denildi.

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Türkiye’nin yardımları, Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’ndan Filistin tarafına teslim edilecek.