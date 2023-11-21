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‘Koca Yusuf’ Gazzeli hastalar için havalandı

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#Gazze#Hasta#Koca Yusuf
‘Koca Yusuf’ Gazzeli hastalar için havalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 07:00

Gazze’den 61 hasta ve 49 refakatçi, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait, ‘Koca Yusuf’ olarak bilinen A400M uçağıyla Ankara’ya getirildi.

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Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine Türkiye’de tedavi görecek olan Gazzeli hastaların ve refakatçilerin tahliyesi için Hava Kuvvetleri’ne ait, ‘Koca Yusuf’ olarak bilinen A400M uçağı görevlendirildi. Dün sabah 10 kişilik sağlık personeliyle Kayseri’den havalanan uçak, Mısır’ın El Ariş Havalimanı’na ulaştı. Mısır Refah Kapısı’ndan geçirilerek El Ariş Havalimanı’na getirilen Gazzeli 61 hasta ve 49 refakatçiyi alan uçak, Türkiye saati ile 13.30’da havalanarak 15.30’da Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı’na iniş yaptı. Ambulanslara nakledilen hastalar, Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk edildi.

‘Koca Yusuf’ Gazzeli hastalar için havalandı


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BAKAN KOCA KARŞILADI

Geçen günlerde de Gazze'den Türkiye'ye 27 hasta ve 13 refakatçi getirilmişti. Böylelikle Türkiye'ye getirilen Gazzeli hasta sayısı 88, refakatçi sayısı 62 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta ve refakatçileri havalimanında karşıladı. Bakan Koca, hastaları ve refakatçileri önce uçağa binerek selamladı, uçaktan indirilirken de tek tek yakından ilgilendi.

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#Gazze#Hasta#Koca Yusuf

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