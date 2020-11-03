MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriKobani soruşturmasında eski HDP Milletvekili Binici de dahil 3 kişiye tutuklama
GeriGündem Kobani soruşturmasında eski HDP Milletvekili Binici de dahil 3 kişiye tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 22:36 | Son Güncelleme:

Kobani soruşturmasında eski HDP Milletvekili Binici de dahil 3 kişiye tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kobani soruşturmasında eski HDP Milletvekili Binici de dahil 3 kişiye tutuklama
Abone Olgoogle-news

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, aralarında eski HDP Milletvekili İbrahim Binici'nin de olduğu 3 zanlı tutuklandı.

Eski HDP Milletvekili Binici ile Ayşe Yağcı ve Mesut Bağcık, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısınca tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmalarına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu geçen yıl, bazı eski HDP milletvekilleri ise bir süre önce tutuklanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle