Kobani davasında Sırrı Süreyya Önder’e mahkemeden çifte ret

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Sincan Cezaevi kampüsünde devam eden yargılamanın, 52. celsesi dün tamamlandı. Duruşmada, davanın sanıkları arasında olan ancak tutuksuz yargılanan ve son yapılan seçimlerde Yeşil Sol Parti’den milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder’in avukatlarının “yargılamanın durdurulması” talebi de karara bağlandı. Mahkeme, Önder hakkındaki suçlamanın Anayasa’nın 14. maddesinde yer alan istisna kapsamında kaldığı gerekçesiyle, talebin reddine karar verdi. Mahkeme ayrıca Önder hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması talebini de reddetti.