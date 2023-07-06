×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kobani davasında Sırrı Süreyya Önder’e mahkemeden çifte ret

Güncelleme Tarihi:

#Kobani Davası#Sırrı Süreyya Önder#Figen Yüksekdağ
Kobani davasında Sırrı Süreyya Önder’e mahkemeden çifte ret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

KOBANİ olayları nedeniyle eski HDP eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişi hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, dava açılmıştı.

Haberin Devamı

Sincan Cezaevi kampüsünde devam eden yargılamanın, 52. celsesi dün tamamlandı. Duruşmada, davanın sanıkları arasında olan ancak tutuksuz yargılanan ve son yapılan seçimlerde Yeşil Sol Parti’den milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder’in avukatlarının “yargılamanın durdurulması” talebi de karara bağlandı. Mahkeme, Önder hakkındaki suçlamanın Anayasa’nın 14. maddesinde yer alan istisna kapsamında kaldığı gerekçesiyle, talebin reddine karar verdi. Mahkeme ayrıca Önder hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması talebini de reddetti. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kobani Davası#Sırrı Süreyya Önder#Figen Yüksekdağ

BAKMADAN GEÇME!

Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso
İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı