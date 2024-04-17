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Kobani davasında karar ertelendi

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#Kobani Davası#Selahattin Demirtaş#Ahmet Türk
Kobani davasında karar ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 07:00

Aralarında Selahattin Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Öder ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 108 sanıklı Kobani olaylarına ilişkin davada bugün kararın açıklanması bekleniyordu.

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Yargılamayı yapan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ise, tutuklu sanıkların kaldığı infaz kurumlarına yazı yazarak bugün yapılacak duruşmada kararın açıklanmayacağını bildirdi. Mahkeme kararına gerekçe olarak, dava dosyasının incelemesinin tamamlanmamış olmasını gösterdi.

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#Kobani Davası#Selahattin Demirtaş#Ahmet Türk

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