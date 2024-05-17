‘Kobani davası’nda karar: Demirtaş’a 42 yıl ceza

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6-8 Ekim 2014’te, 37 kişinin hayatını kaybettiği ve ‘Kobani’ olarak bilinen sokak eylemlerine ilişkin 108 sanık hakkında 2020 yılında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. İddianamede, dönemin HDP yöneticilerinin yaptığı protesto çağrısı üzerine başladığı iddia edilen olaylarda 37 kişinin öldüğü belirtilmişti.

7’ŞER KEZ MÜEBBET İSTENDİ

Mütalaada 2016’da tutuklanan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, halen milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de aralarında bulunduğu 36 sanık için “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Demirtaş dahil 26 sanık için, aralarında Yasin Börü’nün de bulunduğu 6 kişinin öldürülmesine ilişkin “nitelikli insan öldürme” suçundan 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Aralarında PKK yöneticilerininde bulunduğu firari 72 sanığın dosyası ise ayrıldı.

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AVUKATLAR SALONU TERK ETTİ

Yaklaşık 3 yıldır süren davanın karar duruşması dün Sincan Ceza Kurumu’nda görüldü. Sanık avukatları son savunmalarında söz konusu davada adil yargılama hakkının ihlal edildiğini öne sürdü. Daha sonra sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar suçlamaları reddetti.

Verilen aranın ardından mahkeme kritik davaya ilişkin kararını açıkladı. Kararın açıklandığı sırada, duruşma salonunda bulunan yaklaşık 200 avukat ile bazı izleyiciler alkış ve sloganlarla mahkeme heyetini protesto ederek duruşma salonunu terk etti.

Karar sonrası dün geç saatlerde Ayla Akat, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel tahliye edildiler. Ayrıca birçok ilde valilikler eylem ve etkinlikleri 4 gün boyunca yasakladı.

12 KİŞİYE BERAAT

- Mahkeme, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım’ suçundan aralarında eski HDP eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu 12 sanığa ceza verdi. Yüksekdağ’a 30 yıl 3 ay, Demirtaş’a ise 42 yıl hapis cezasına hükmedildi.

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- ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aralarında Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de bulunduğu 10 sanığa ceza çıktı. Mahkeme Türk’e 10 yıl, eski HDP vekillerinden Ayla Akat’a 9 yıl 9 ay, Emine Ayna’ya ise 10 yıl hapis cezası verdi.

- Tutuklu sanıklardan Ayla Akat, Ayşe Yağcı, Gültan Kışanak, Meryem Adıbelli ve Sebahat Tuncel’in tahliyelerine hükmedildi.

- TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen’in de aralarında bulunduğu 12 sanık beraat etti.

- Kararda, Diyarbakır’da 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin suçlardan ise beraat verildi. (Mesut Hasan BENLİ/ANKARA)

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ÖNDER’İN EN ZOR OTURUMU

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dün en zor TBMM Genel Kurul oturumunu yönetti. 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davada kararı beklerken TBMM Başkanlık Divanı’ndaki yerini aldı. Oturum sırasında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine parmak sallamasına sinirlenen Önder, “Hakkımızdaki ferman bir saat içinde açıklanmış olacak. 38 kez ağırlaştırılmış müebbet. Afedersiniz boru değil. Ben parmak sallanacak bir insan değilim” karşılığını verdi. Gerilimin artması üzerine birleşime 15 dakika ara veren Önder daha sonra özetle şöyle konuştu:

GENEL KURUL YÖNETİRKEN BEYNİME PIHTI ATTI

“Yine bunu söylemek istemezdim ama benim beyne bir pıhtı attı Genel Kurulu yönetirken. Gittik, işte, her şer bir hayra gebedir, pankreasta tümör çıktı. Aort anevrizmasını o beyne pıhtı atmasıyla beraber yaşadık. Ağır da bir tedavi görüyorum. Ona rağmen ben bu kadar tahammüllü, bu kadar saygılı yürütmeye çalışırken bu hoyratlık kabul edebileceğim bir şey değil.” (Umut ERDEM / ANKARA)