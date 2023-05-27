‘Koalisyon acısını geçmişte çok çektik’

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‘Yasama ile yürütmenin daha iyi iş birliği içinde çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kullanacağız’ diyen Erdoğan özetle şöyle dedi: “Önümüzde 2. tur var. Yasama ile yürütmenin daha iyi iş birliği içinde çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kullanacağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Bu acıları artık çekemeyiz. Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik.

Ülkemizi her alanda çok daha ileri taşıyacağız. Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile bizim ile rakibimiz arasındaki vizyon farkını ortaya koymaya yeterlidir.

PAZARCIYLA KAVGA

Bay bay Kemal’in referansı nedir? İstanbul onun partisi değil mi? Yaptığı bir şey var mı? Yağmur olduğu zaman ortalığı sel alıyor. Nerede başkan? Bodrum’da, İsviçre’de kayakta. Dün de pazarcıyla kavga ediyor. Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra? Ondan sonra tutup zabıtayla karakola götürüyor. Ne oldu? Onlar da bıraktı. Böyle idarecilik, belediye başkanlığı olmaz.

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NİCE ESER YAPTIK

Onlar kavga ederken biz Togg’u yaptık, TCG Anadolu’yu yaptık. Altay tankımızı test için ordumuza teslim ettik. Hürjet ve Kaan’ı tanıttık. Memur ve kamu işçilerimizin ücretinde artışa gittik. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin TL’ye çıkardık. İstanbul Finans Merkezi’nin açılışını yaptık. Ankara-Sivas YHT’yi açtık. 1 ay ücretsiz. Sivas’tan İstanbul’a 6 saatte geliyor. Başakşehir Çam Sakura Hastanesi Kayaşehir metro hattımızı açtık. Bay bay Kemal böyle bir şey yapamaz. O Okmeydanı SSK hastanesini batıran adamdır. Sen hastaneyi yönetemedin bu ülkeyi nasıl yöneteceksin? Sana kalan yanar. Yarısı bizden kampanyasıyla ülkemizin en büyük kentsel dönüşümü hayata geçirdik. Cudi Gabar’da petrol keşfettik. Karadeniz gazını getirdik. Yıl boyu 25 metreküpünü ücretsiz yaptık. 45 bin öğretmenimizin atamasını yaptık. 4 bin 134 engelli öğretmenimizi göreve başlattık. Bunun gibi nice eseri müjdeyi milletimizle paylaştık.”