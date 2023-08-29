KOAH, inme, diyabet ve kansere sahada risk araştırması

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Sağlık Bakanlığı, KOAH, inme, diyabet, kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm nedenleri arasındaki payının giderek arttığını açıkladı. Bu nedenle saha çalışması başlatıldığını belirten bakanlık, bu hastalıklara sebep olan risk faktörlerinin belirleneceğini, kontrol programları hazırlanacağını ve hazırlanan kontrol programlarının politik bir kararlılıkla uygulanacağını duyurdu. Bakanlıktan konuyla ilgili açıklama şöyle:

KONTROL PROGRAMLARI

“Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de doğumda beklenen yaşam süresinin uzamasıyla birlikte, bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm nedenleri arasındaki payı giderek arttı ve artmaya devam ediyor. Mevcut bilgi ve deneyimler bulaşıcı hastalıklarla etkin bir mücadele için bu hastalıklara sebep olan risk faktörlerinin belirlenmesinin, buna dayanılarak kontrol programları hazırlanmasının ve hazırlanan kontrol programlarının politik bir kararlılıkla uygulanmasının gerekli olduğunu ortaya koyuyor.

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2017 İLE KIYASLANACAK

Bu bağlamda bakanlığımız, 2017 yılında, ülkemizde bulaşıcı olmayan hastalıklara sebep olan risk faktörlerinin sıklığını tespit edebilmek için ‘Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması: Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Prevalansı’ çalışmasını gerçekleştirdi. Araştırmanın ikinci fazı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce yürütülüyor. Çalışmanın saha araştırması bugün (dün) başlatılıyor. Çalışma ile bulaşıcı olmayan hastalık risk faktörlerinin Türkiye’deki sıklığının güncel durumu tespit edilecek ve 2017 yılı verileriyle karşılaştırma yapılacak.”