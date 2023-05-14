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KOAH hastası oksijen tüpüyle oy kullandı

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#Erzurum#Seçim2023#Koah Hastası
KOAH hastası oksijen tüpüyle oy kullandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 15:17

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Erzurum'daki hastanelerde tedavi görenler ile evde sağlık hizmeti alan kişiler, ambulanslarla sandık başına gitti. KOAH hastası, Muhteber Akbaba (75), sedyede, oksjien tüpüyle oy kullandı.

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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu Ortaokulu'nda eşi Gülay Sekmen ile birlikte oy kullandı. Bölge halkı da kentte, güneşli havada oy kullandı. Yaşlılar, yakınlarıyla oy kullanacakları okullara gitti.

KOAH hastası oksijen tüpüyle oy kullandı

TELEFONLA TEK TEK ARADILAR

Erzurum Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde, görevliler, evde sağlık hizmeti alanları tek tek arayıp oy kullanmak için yardım isteyip istemediklerini sordu. İsteyenlerin talepleri üzerine, ambulanslarla evlerinden alınan kişiler, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle okullara götürülüp oylarını kullandı.

KOAH hastası oksijen tüpüyle oy kullandı

HASTANEDEN SANDIK BAŞINA

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Erzurum Şehir Hastanesi'nde KOAH tedavisi gören, 8 çocuk annesi Muhteber Akbaba'nın talebiyle ambulans hazırlandı. Oksijen tüpüyle hastaneden alınan Akbaba, Palandöken ilçesinde, Abdurrahman Gazi Ortaokulu'na götürüldü. Sağlık ekiplerinin oksijen tüpüyle, sedyede, adının yazılı olduğu sınıfa ulaştırdığı Akbaba, görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Akbaba, vatandaşlık görevini yaptığını ifade ederek, sağlıkçılara teşekkür etti. Bu arada Erzurum'da kurulan 2 bin 236 sandıkta 509 bin 587 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanacak.

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#Erzurum#Seçim2023#Koah Hastası

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