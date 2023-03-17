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KKTC’ye taziye ziyareti: ‘Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak’

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#Kılıçdaroğlu#KKTC#Taziye
KKTC’ye taziye ziyareti: ‘Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak’
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:00

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dün sürpriz bir şekilde KKTC’ye giderek deprem felaketinde kaldıkları otelin enkazı altında hayatlarını kaybeden ‘Melekler Takımı’ sporcularının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, “Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak” paylaşımı yaptı.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı AdayıKemal Kılıçdaroğlu, dün KKTC’ye gitti. Özel uçakla Lefkoşa’ya giden Kemal Kılıçdaroğlu’na, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca ve Gökçe Gökçen ile Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da eşlik etti.

KKTC’ye taziye ziyareti: ‘Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak’

7 AİLEYE GİTTİ

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Adıyaman’daki İsias Otel’inenkazında hayatını kaybeden Gazimagosa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı oyuncusu 26 öğrenciden 7’sinin evlerine taziyeye gitti. CHP’nin açıklamasında Yeniçeri, Tülek, Nurluöz, Sabancı, Kalaycı, Karasel ve Aktuğralı ailelerinin ziyaret edildiği belirtildi. Ziyaretlere basın mensupları alınmadı. Öğrencilerin mezarlarına da çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, görüşme öncesi sosyal medyadan, “Yavru vatanımızın evlatları, Adıyaman İsias Hotel’de cinayete kurban gittiler. Ailelerle görüşmek üzere Selvi Hanım ile az önce KKTC’ye geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak” dedi.

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KKTC’ye taziye ziyareti: ‘Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak’

‘HESABINI SORACAĞIM’

Kılıçdaroğlu, KKTC dönüşünde de özetle şunları söyledi: “65 kişiye mezar olan İsias Otel’in yapımında dere kumu ve çakıl kullanılmıştı. Orada bir cinayet işlendi. Çocukların katilleri belli, gereğini birkaç ay sonra yapacağımı o ailelere anlatmak için oraya gittim. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Tüm aileleri bir araya getirerek bir vakıf kuracağız. Her bir evladımızın adıyla yüzlerce burs vereceğiz.”

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#Kılıçdaroğlu#KKTC#Taziye

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