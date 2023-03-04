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KKTC’den ‘Şampiyon Melekler Köyü’

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#Deprem#Kahramanmaraş#Şampiyon Melekler Köyü
KKTC’den ‘Şampiyon Melekler Köyü’
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 07:00

KKTC, deprem bölgesine bin prefabrik ev kurulumu gerçekleştirecek. 40 metrekare 2+1 olacak evlerin 40 tanesi Gazimağusa Limanı’ndan İskenderun’a gönderildi. Köyün adı ise depremde hayatını kaybeden 35 kişilik Kıbrıslı sporcu kafilesinin anısına ‘Şampiyon Melekler Köyü’ olacak.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor. 42 sivil toplum örgütünden oluşan Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun hazırladığı bin prefabrik evin ilk bölümü Gazimağusa Limanı’ndan İskenderun’a gönderildi. Montajı tamamlanan 40 prefabrik ev, 2+1 40 metrekare büyüklüğünde. Prefabrik yaşam alanı diye adlandırılan evler, tamamlandıkça İskenderun’a gönderilecek. İskenderun Limanı’nda, yer belirlenmesi ve altyapı çalışmaları bitene kadar bekletilecek. Montajını da KKTC’li teknik ekipler yapacak. Evlerin maliyetinin yarısını sivil toplum örgütü, diğer yarısını ise KKTC hükümeti karşılıyor.

KKTC’den ‘Şampiyon Melekler Köyü’


Köyün adı, Adıyaman’da Türkiye voleybol şampiyonasına katılan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden oluşan 35 kişilik sporcu kafilesi anısına ‘Şampiyon Melekler Köyü’ olacak. 28’i, 12-14 yaşlarında ortaokul öğrencisi 35 kişilik sporcu kafilesi kaldıkları İsias Otel’in enkazı altında can vermişti.

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1500 KİŞİ GİTTİ

Bu arada KKTC’de sivil toplum örgütleri ve belediyelerin yardım faaliyetleri devam ediyor. Toplanan yardımlar, TIR’larla İskenderun ve Taşucu Limanlarına gönderiliyor. Kahramanmaraş depremlerinde evleri yıkılan 1500’ün üzerinde depremzede de KKTC’de akrabalarının yanına geldi, 700 çocuk ise okullara kaydoldu.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Şampiyon Melekler Köyü

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