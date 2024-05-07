KKTC’de ‘sahte diploma’ skandalı medyaya uzandı

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TRT Lefkoşa temsilcisi gazeteci Sefa Karahasan, aynı zamanda mütevelli üyesi olduğu üniversiteden ‘usulsüz doktora diploması’ temin etmekten tutuklandı.

Güzelyurt kentindeki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve dün hâkim karşısına çıkartılan Karahasan, doktora eğitimi için kaydolduğu üniversitenin işletme fakültesinden derslere girmeden notları doldurularak, 4 yıl yerine 3 yılda diploma almakla suçlandı. Soruşturmayı yürüten polis memuru Ali Erdenhul, Karahasan’ın gönüllü ifadesinde, “İsteseydim bir günde diploma alırdım” dediğini öne sürdü.

ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA

Mahkeme, Karahasan’ın bir sonraki duruşmaya kadar poliste 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi. Karahasan, mahkeme çıkışında büyük bir kumpasla karşı karşıya olduğunu söyledi.

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Üniversite sahiplerinin şikâyeti üzerine şubat ayında başlayan yolsuzluk soruşturmasında, bugüne kadar okul yöneticileri, eski bir bakan, üst düzey bürokratlar, polis ve askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi rüşvet, usulsüz diploma temini ve usulsüz diploma verilmesi iddialarıyla tutuklandı.