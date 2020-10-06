KKTC nüfusu kaç? KKTC 2020 nüfus bilgileri

KKTC nüfusu, son sayımın gerçekleştiği 2017 yılında 326 bin olarak kayıtlara yansımıştır. Ancak sonraki nüfus sayımı sürecinde ortaya çıkan karmaşa nedeniyle iki kurumun farklı rakamlar ortaya sunması, kısa süreli gerilime neden olmuştu. 2019 Mart ayında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, devlet kurumları arasında bile nüfus konusunda anlaşmazlık yaşandığını söylemişti. İçişleri Bakanlığı'nın ülke nüfusunu 350 bine yükseldiğini açıkladığını söyleyen Akıncı, Maliye Bakanlığı'nın ise 800 bin rakamından bahsettiğini kaydetmişti.