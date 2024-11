KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da konuştu: Bizim garantör ülkemiz anavatan Türkiye Cumhuriyeti'dir

Haberin Devamı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, OMÜ'de "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejisi" isimli konferansa katıldı. Tatar, "Kırgızistan’da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk alfabesinden bahsetmiştir. Yeni 4 harfin daha eklenmesiyle milli birliğin güçlenebilmesi için, aramızdaki o potansiyelinde daha da güçlenebilmesi için dil birliği çok önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçasıdır. 1950’lili yıllardan başlayan o zor yıllarda binlerce insanımızı kaybettik. Kimisi şehit düştü, kimisi kurşuna dizildi. Kıbrıs Türk'üne bunları yapanlar şimdi bizlerle tekrar Birleşik Kıbrıs kurmak isterlermiş. İngilizler; Birleşik Kıbrıs zamanı bitmiştir, federasyon defteri kapanmıştır. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bunun anlamı çok büyüktür. Biz binlerce yıldır milli varlığıyla, her türlü geleneğiyle, soyu, kökü ile Kuzey Kıbrıs’a kadar giderek, 350 yıl Osmanlı Devleti’nin hükümdarlığında oradaki varlığımızı sürdürebilen soylu bir milletin evlatlarıyız. Şimdilerde federasyon diyerek esasında Güney ve Kuzey’i birleştirip Avrupa Birliği içine almak istiyorlar. Kendi insanımıza da 'eğer birleşirseniz ekonomik olarak gelişeceksiniz, çok iyi iş kuracaksınız' gibi bir takım safsatalar söylüyorlar. Hiçbirine inanmıyorum. En sonunda bizleri yok etmek için oynanacak bu oyunlar. Daha da vahimi Türk gençlerine Samsun’dan sesleniyorum; bu müzakerelerde çok bulunmuş bir kişi olarak söylüyorum. Masaya oturmadan önce ‘sıfır asker, sıfır garantiyi kabul et ondan sonra diğer konuları görüşelim’ diyorlar. Adanın güvenliğinin, adanın her türlü antlaşmalarıyla garantisi Avrupa Birliği’ne devredilecek ve tabii ki Avrupa Birliği’nde olmadığı için 3. bir devlet olarak görülen Türkiye Cumhuriyeti askeri Kıbrıs’tan çekilecek. 50 yıl önce Kıbrıs'a Mehmetçikler gitti. Orada 50 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kolordusu ile o coğrafyada barışın, güvenin ve huzurun ne kadar önemli olduğunu Bosna’da, Ukrayna’da gördüler. Şimdi Gazze’de de görüyorlar. Dünyanın her yerinde çatışma kültürüyle karşı karşıya olan insanlığın, Kıbrıs’taki barış ve huzuru tehlikeye atmak pahasına ‘Birleşik Kıbrıs Avrupa Birliği’ne girecek, daha ekonomik bir geleceğe yürüyecek’ oyunlarına gelmemesi lazım. Bizim garantör ülkemiz anavatan Türkiye Cumhuriyeti’dir" diye konuştu.

Programda konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Türkiye Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti, aynı zamanda Anadolu'nun doğal ve coğrafi bir uzantısı olması bakımından da ciddi bir güvenlik noktası anlamı da taşımaktadır. Anadolu'nun, Türk dünyasının dünyaya açılan en önemli kapısı olduğu dikkate alındığında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün Türk devletleri için taşıdığı stratejik önem de ortaya çıkmış olur. Diğer taraftan Rusya'dan Amerika'ya, İngiltere'den Fransa'ya kadar bütün küresel güçler için Kıbrıs, Orta Doğu'nun ve Doğu Akdeniz'in anahtarı ve kilidi konumundadır. Bu bağlamda Türkiye'ye sadece 70 km mesafede bulunan Kıbrıs'a yüzlerce, binlerce kilometre mesafedeki güçlerin ilgisini doğru değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirlerimiz, Kıbrıs, en huzurlu dönemini Osmanlı hakimiyetinde yaşamıştır. Ne var ki Rum kesimi ve destekçileri tarafından tarihsel süreçte birçok entrikaya ve sinsi plana sahne olmuştur. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti, başta 1974 Barış Harekatı olmak üzere, gerekli müdahaleleri yaparak, Kıbrıs Türklerinin günümüzde hepimizin derin bir üzüntüyle, öfkeyle ve şaşkınlıkla şahit olduğumuz Gazze'dekine benzer bir soykırım yaşamasına engel olmuştur. Benzer biçimde Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması sürecinde önemli katkılarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti, ihtiyaç duyulduğunda inisiyatif alma noktasında gerekli iradeyi ve kararlılığı ortaya koymuştur. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek öğretim kurumları olarak üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kaldı ki son derece anlamlı ve özel mesajlar içerdiğini düşündüğümüz bu programla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasındaki stratejik önemini ortaya koymayı ve bunu kamuoyuna duyurmayı hedeflemiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise, "Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Barış Harekatı’nda can veren aziz şehitlerimiz ile birlikte Kıbrıs Barış Harekatı’nın mimarları olan dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit’i, Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı, son nefesine kadar Kıbrıs davası için mücadele eden Sayın Alparslan Türkeş’i, Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri merhum Dr. Fazıl Küçük’ü, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, diğer devlet ve siyaset adamlarımızı, ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Kıbrıs Türk'ünün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan devlet adamlarımıza ve hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ilimizi teşriflerinizden dolayı zat-ı alinize şükranlarımı sunuyor, Ondokuz Mayıs Üniversitesi senatosu tarafından şahsınıza takdim edilecek fahri doktora payesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 21.yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüzyılı olacaktır inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a OMÜ Rektörü Aydın tarafından fahri doktora unvanı verildi. Konferansa ayıraca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gaziler ve öğrenciler katıldı. Konferans toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.