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Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü... Cinayet zanlısı baba için mahkeme kararını verdi

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#Nevşehir#Cinayet#İbrahim Akyürek
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü... Cinayet zanlısı baba için mahkeme kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 10:40

Nevşehir'de kızına cep telefonundan mesaj atıp, taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek'i (26) tabancayla vurup, boğazını bıçakla keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Dilaver Akçay (56), 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, geçen yıl 5 Eylül'de saat 11.00 sıralarında, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dilaver Akçay, kızına cep telefonundan mesajlar atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek ile otobüs durağında karşılaştı. Akçay belinden çıkardığı tabancayla Akyürek'e ateş açtı. Yaralı Akyürek, olay yerinden kaçıp bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı.

Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü... Cinayet zanlısı baba için mahkeme kararını verdi

Akçay, evin bahçesinde yakaladığı Akyürek'in boğazını bıçakla kesti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Akyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Akçay ise suç aletiyle jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akçay, tutuklanarak cezaevine konuldu. Akçay hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında iddianame düzenlendi.

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Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü... Cinayet zanlısı baba için mahkeme kararını verdi

'KADER KURBANIYIM'

Nevşehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Dilaver Akçay hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Akçay, "Bu yaşta cezaevinde olmak istemezdim. Kader kurbanıyım" dedi.

Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü... Cinayet zanlısı baba için mahkeme kararını verdi

Mahkeme heyeti, sanık Dilaver Akçay'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 15 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü... Cinayet zanlısı baba için mahkeme kararını verdi

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#Nevşehir#Cinayet#İbrahim Akyürek

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