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Kızını taciz eden kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

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#Adana#Taciz#Av Tüfeği
Kızını taciz eden kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 01:52

Adana’da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle öldürdü. Olayın ardından kaçan baba, cinayette kullandığı silah ile polise teslim oldu.

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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet. A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde Arda Demir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet .A. evden av tüfeğini alarak Demir'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kızını taciz eden kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan Mehmet. A. cinayette kullandığı silah ile polise teslim oldu.

Demir’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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#Adana#Taciz#Av Tüfeği

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