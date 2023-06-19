Kızını sınava yetiştirmeye çalışırken kazada ölen baba, 2 hafta önce 3'üncü kez baba olmuş

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Kaza, dün sabah saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Yeniorman mevkiinde meydana geldi. Kızı Eslem Nur Kılıç'ı, YKS ikinci oturumuna yetiştirmeye çalışan Zafer Kılıç'ın idaresindeki 54 HH 144 plakalı cip, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp duvara çarptı. Kazada Zafer Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kızının ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Hastane morgundan alınan Zafer Kılıç'ın cenazesi Akyazı ilçesine bağlı Hastane Mahallesi Yeşildirek Camisi'ne getirildi. Burada Kılıç'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Zafer Kılıç'ın cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Boztepe Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

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Öte yandan, kazada ölen Zafer Kılıç'ın 2 hafta önce 3'üncü kez baba olduğu ortaya çıktı. Kılıç'ın, Hızır Eren ismini verdiği erkek bebeğiyle paylaştığı fotoğrafa, "Ailemizin yeni üyesi Hızır Eren aramıza hoşgeldin. Seni yaradan Mevlama sonsuz hamdü senalar olsun" yazdığı ortaya çıktı.(DHA)