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Kızını öldüren anne, hakim karşısına çıktı! Kan donduran ifade

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#ANKARA#Mamak#Cinayet
Kızını öldüren anne, hakim karşısına çıktı Kan donduran ifade
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 15:40

Ankara'da öz kızı Esma Nur Çakmak'ı (17) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hamide Çakmak, "1 senedir sevgilisi vardı. Ara sıra evden kaçıyordu. Olay günü kavga ettik ve başımdaki yazmayla boğdum" dedi.

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Mamak'ta 22 Ocak günü Hamide Çakmak, polisi arayıp kızının intihar ettiğini ve iple asılı halde bulduğunu söyledi. Evdeki incelemede polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Yunus Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak'ı gözaltına aldı. Sorguda kızını öldürdüğünü söyleyen Hamide Çakmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Yunus Çakmak serbest bırakıldı.

"BAŞIMDAKİ YAZMAYLA BOĞDUM"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamide Çakmak hakkında 'alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamide Çakmak, Yunus Çakmak ve kızı B.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Hamide Çakmak, "Kızım Esma Nur Çakmak'ın 1 senedir sevgilisi vardı. Ara sıra evden kaçıyordu. Sürekli benimle kavga ediyordu, çünkü hep erkek arkadaşında kalmak istiyordu. Olay günü de yine aynı nedenle kavga ettik. Kızımın kendi odasında çıkan tartışma sonucunda başımdaki yazmayla kızımı nefessiz bırakarak boğdum" dedi.

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'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Yunus Çakmak ise "Eşim beni olay günü ağlayarak aradı ama ne olduğunu söylemedi. Kızımın ilk intihar ettiğini düşündüm, eşimin kızımı öldürdüğünü emniyette öğrendim. Eşimden şikayetçi değilim" diye konuştu.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, dinlenilmesi gereken tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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#ANKARA#Mamak#Cinayet

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