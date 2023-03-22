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Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atladı

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#Aydın#Efeler#Polis
Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 02:34

Aydın’ın Efeler ilçesinde kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan Elena Çankaya (41), olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi, Eski Çine Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba M.Ç. ile kızı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra büyüyen tartışmada baba M.Ç. kızını darp etmeye başladı. Kızını kurtarmaya çalışan anne Elena Çankaya, sinir krizi geçirdi. Sinirlerine hakim olamayan anne, 3. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı.

Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atladı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri anne Çankaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre apartmanı giriş çıkışlara kapattı. Olay yerinde bulunan baba M.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

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Haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay ile ilgi çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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#Aydın#Efeler#Polis

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