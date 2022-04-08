Kızını boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Babaya indirimle 20 yıl hapis

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Olay, geçen yıl 15 Kasım'da, Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile eşini darbettiği iddiasıyla tartıştı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken Karakulak, 2 çocuk annesi kızını boğazından bıçaklayıp öldürdü. Karakulak, ardından polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. İhbarla eve gelen ekiplerin gözaltına aldığı Basri Karakulak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Karakulak için 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

SAVCI İNDİRİM İSTEDİ

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 4'üncü duruşmasına sanık Basri Karakulak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şahinder Karakulak'ın yakınları ile sanık avukatı Emre Ayan da duruşma salonunda hazır bulundu. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

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Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün değişmediğini, Basri Karakulak'ın 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanık hakkında, 'haksız tahrik' hükümlerinin de uygulanması gerektiğini belirtip, cezasında indirim yapılmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da mütalaada aleyhe olan konuları kabul etmediklerini ve sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Müşteki taraflar ise şikayetçi olmadıklarını söyledi.

​'KANUNLARA SAYGILIYIM'

Sanık Basri Karakulak ise "Önceki ifademde ne dediysem aynen tekrar ederim. Diyecek başka bir şeyim yoktur. Kanunlara saygılıyım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Basri Karakulak'ı 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce 'tahrik' indirimi uygulayıp cezayı 24 yıla ardından 'iyi hal' indirimiyle de 20 yıla düşürüp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.