×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kızılırmak’ta korkutan kirlilik

Güncelleme Tarihi:

#Kızılırmak#Kirlilik#Sivas
Kızılırmak’ta korkutan kirlilik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 07:00

Sivas’tan doğup, Samsun’dan Karadeniz’e dökülen 1355 kilometre ile Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ın yüzeyinde dün öğleden sonra kirli bir tabaka fark edildi.

Haberin Devamı

Nehrin yüzeyinde, genellikle tankerlerin yaptığı kaza sonucu denizlerde oluşan yakıt kirliliğine benzer bir manzara ile karşılaşan amatör balıkçılar, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Tarım Orman Müdürlüğü ile polise ihbarda bulundu. Polis eşliğinde ırmak kıyısına giden ekipler inceleme başlatırken, suyun yüzeyindeki kirli tabakadan da tahlile gönderilmek üzere numune alındı. Analizin ardından kirlilik içerisinde bulunan madde ya da kimyasalların hangi iş kolunda kullanıldığını saptanarak, atık maddenin kaynağı tespit edilmeye çalışılacak.

CANLILARA ZARAR VERİYOR

Nehir kenarında olta balıkçılığı yapan Yılmaz Yılmaz, “Çocuklarımla buraya balığa geldim. Yaklaşık 2 saattir Kızılırmak’tan zift ya da petrol benzeri bir şey akmakta. Bu akan madde neyse balık ve ırmağın içindeki canlılara zarar veriyor. Şu anda komple ırmağı kaplamış durumda. Bunu kim yaptıysa, sorumlusu kimse cezasını çekmesi lazım” dedi.
 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kızılırmak#Kirlilik#Sivas