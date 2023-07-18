Kızılırmak’ta korkutan kirlilik

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Nehrin yüzeyinde, genellikle tankerlerin yaptığı kaza sonucu denizlerde oluşan yakıt kirliliğine benzer bir manzara ile karşılaşan amatör balıkçılar, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Tarım Orman Müdürlüğü ile polise ihbarda bulundu. Polis eşliğinde ırmak kıyısına giden ekipler inceleme başlatırken, suyun yüzeyindeki kirli tabakadan da tahlile gönderilmek üzere numune alındı. Analizin ardından kirlilik içerisinde bulunan madde ya da kimyasalların hangi iş kolunda kullanıldığını saptanarak, atık maddenin kaynağı tespit edilmeye çalışılacak.

CANLILARA ZARAR VERİYOR

Nehir kenarında olta balıkçılığı yapan Yılmaz Yılmaz, “Çocuklarımla buraya balığa geldim. Yaklaşık 2 saattir Kızılırmak’tan zift ya da petrol benzeri bir şey akmakta. Bu akan madde neyse balık ve ırmağın içindeki canlılara zarar veriyor. Şu anda komple ırmağı kaplamış durumda. Bunu kim yaptıysa, sorumlusu kimse cezasını çekmesi lazım” dedi.

