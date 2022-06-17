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Kızılırmak'ta kaybolan genci 70 kişilik ekip arıyor

#Kayseri#Kocasinan#Kızılırmak
Kızılırmakta kaybolan genci 70 kişilik ekip arıyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmalarına yeniden başlandı. 70 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında 18 dalgıç da suda arama yapıyor.

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Edinilen bilgiye göre, Yemliha Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Kızılırmak'a giren Murat G. (31) bir süre sonra kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Irmağa giren 9 dalgıç, yaklaşık 1 saat boyunca arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsa ulaşılamazken, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Kızılırmakta kaybolan genci 70 kişilik ekip arıyor

70 EKİP ARAMA ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

AFAD öncülüğünde itfaiye, Türkuaz Arama Kurtarma, Adana'dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, polis su altı arama kurtarma ekipleri ve gönüllü derneklerin de bulunduğu 70 kişilik ekip yeni gün ile beraber arama çalışmalarına yeniden başladı. 18 dalgıç suda arama çalışmalarını sürdürürken, jandarmaya ait 2 arama kurtarma köpeği de ırmağın kenarında arama yaptı. Alanda çalışmaları takip eden Murat G.'nin eniştesi de, şahsın bu alanı hiç bilmediğini söyleyerek, yüzme de bilmediğini kaydetti.

Kızılırmakta kaybolan genci 70 kişilik ekip arıyor

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JANDARMA KOMUTANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Öte yandan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de, çalışmaların sürdüğü alana gelerek İl AFAD Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say'dan bilgiler aldı.

Kızılırmakta kaybolan genci 70 kişilik ekip arıyor

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#Kayseri#Kocasinan#Kızılırmak

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