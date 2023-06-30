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Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuk, toprağa verildi

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#Kırıkkale#Kızılırmak#Boğulma
Kızılırmakta boğulan 3 çocuk, toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 15:10

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri'ne düşen toplarını almak için suya girince boğulan Irak uyruklu 3 çocuk, son yolculuklarına uğurlandı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi. İlçedeki piknik alanında oynayan Irak uyruklu Hammad Sadun Hammad (15), Hamadi Mohammed Hamad (16) ve Omar Mohammed (15), Kızılırmak'a düşen toplarını almak için suya girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan çocukların cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazesi, yapılan otopsinin ardından Kırıkkale Şehit Cengiz Topel Merkez Camisi'ne getirildi.

Törene çocukların aileleri ile Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve birçok kişi katıldı. Çocukların cenazesi, cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Kırıkkale#Kızılırmak#Boğulma

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