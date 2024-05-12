Kızılay’ın yüzyıllık emanetleri: Sahibine ulaşamayan mektuplar

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İstanbul Galaport Paket Postane’deki, “Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları” adlı anlamlı sergi, yerli ve yabancı yüzlerce esir mektubu, kartlar, listeler, defterler, döneme ait pul ve zarflar ile fotoğraflardan oluşuyor. Bu mektuplar, savaşın sadece stratejik bir mücadele olmadığını, cephe gerisinde derin insani dramları da barındırdığını gözler önüne seriyor.

Düşmana esir düşen askerlerin mektuplarındaki satırlar, yaşadıkları dramı gözler önüne seriyor...

ARŞİVLERDEN ÇIKTI

Kızılay arşivinin derinliklerinden çıkarılıp titizlikle korunan mektuplar, savaş ve esaretin karmaşası içinde insan ruhunun direncinin bir kanıtı niteliği taşıyor. Bütün dünyada kutlanan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Günü nedeniyle düzenlenen serginin açılışı, önceki akşam Kızılay Genel Sekreteri Murat Ellialtı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thomson tarafından yapıldı. Sergide yer alan duygu yüklü mektuplardan biri de Jessie Thomson’a hediye edildi. Açılışta konuşan Thomson, Gazze’deki drama dikkat çekerek “Türk Kızılay’ın, hareketimizin onurlu vazifesine katkı sağlamayı sürdürdüğünü bilmek, bugün insanlığımı yaşatan şeydir. Birlikte merhamet, dayanışma ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edelim” dedi. Ellialtı da dünyayı Gazze’yi insani yardıma açık tutmak için çağrıda bulundu.

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Esir mektupları, Galataport’ta sergileniyor.

1. DÜNYA SAVAŞI’NIN ESİR ASKERLERİNE

- Balkan Savaşları sırasında Kızılay (Hilal-i Ahmer) tarafından kurulan Üsare Heyeti (Esirler Komisyonu) adı verilen komisyon, savaşın en önemli insani unsurlarından olan esirlerin haklarının korunması ve aileleri ile sağlıklı iletişimlerinin sağlanması görevlerini yürütüyordu. Üsare Heyeti, I. Dünya Savaşı sırasında ise hem İtilaf Devletleri elinde bulunan Türk esirlerin hem de Osmanlı Devleti topraklarında bulunan yabancı esirlerin aileleriyle olan haberleşmelerini de sağladı. Türk Kızılay arşivinde emanet altına alınan farklı coğrafyalardaki esir mektuplarında bahsedilen konular, beklentiler ve iletilen talepler, bugün o döneme şahitlik etmeyi sağlıyor. Sergi için 75 esir defteri, 127 esir listesi, 25 bin 504 esir mektubu ve 308 bin 645 esir kartı günümüz Türkçesine çevrildi.