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Kızılay'dan vatandaşlara 'önemli çağrı': Kan stokları asgari seviyenin altına düştü

Güncelleme Tarihi:

#Kızılay#Kan#Twitter
Kızılaydan vatandaşlara önemli çağrı: Kan stokları asgari seviyenin altına düştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 15:27

Kızılay, Twitter'dan yaptığı açıklamada kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü belirterek "Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı merkezlerimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kızılay, sosyal paylaşım platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü belirterek vatandaşlara çağrı yaptı.

Kızılay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl Ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle, kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur."

 

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#Kızılay#Kan#Twitter

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