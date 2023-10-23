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Kızılay, Gazze’de tekrar yemek çıkarmaya başladı

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#Gazze#İSTANBUL#Filistin
Kızılay, Gazze’de tekrar yemek çıkarmaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 12:36

Kızılay aşevi Gazze'de, yeniden sıcak yemek çıkarmaya başladı. Kızılay, Gazze’deki aşevinden her gün 500 ailelik sıcak yemek çıkarıldığını bildirdi.

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Kaynakların tükenme noktasına geldiği Gazze’de Türk Kızılay, yardım çalışmalarına yereldeki personelleri ve gönüllüleriyle devam ediyor. Gazze içerisinden temin edilen gıda malzemelerini Filistin Kızılayı iş birliğiyle İsrail saldırılarının mağdur ettiği Gazze halkına ulaştıran Türk Kızılay, çatışmaların artmasıyla hizmet veremez hale gelen mevcut aşevini de tekrar faaliyete geçirdi. Türk Kızılay’ın Gazze içindeki aşeviyle her gün 500 aile için sıcak yemek desteği veriliyor.

Kızılay, Gazze’de tekrar yemek çıkarmaya başladı

Gazze içindeki yerel personeliyle savaş mağduru sivillere gıda desteği veren Türk Kızılay, yardımların Mısır’ın Refah Sınır Kapısından geçişi için de temaslarına devam ettiğini açıkladı. Türkiye’den gönderilecek uçaklarla bölgeye acil sağlık malzemesi ve jeneratör desteği de sağlayacak olan Türk Kızılay, Gazze içindeki sivillerin artan ihtiyacını hem Mısır’a ulaştırdığı insani yardım malzemeleriyle hem de bölgeden temin edeceği malzemelerle karşılayacak.

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#Gazze#İSTANBUL#Filistin

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