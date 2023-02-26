'Kızılay çadır sattı' iddiası... Kınık: 2050 çadırı Ahbap'a maliyet fiyatına teslim ettik

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Türk Kızılay Başkanı Kınık'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

1.8 milyon insana düzenli yemek veriyoruz. Şu anda verilen beslenme hizmeti 90 milyon öğünü aştı. Bunlara afet bölgesinden ayrılan vatandaşlara verilen hizmetler dahil değil. AFAD 340 bin çadır kurdu. İlave 40 bin çadırda sevk ediliyor. AFAD’ımız muhtarlar aracılığı ile de çadır sevk ediliyor.

Kızılay’ımız kendi öz kapasitesinde asgari çadır stoğu tutuyor. 54 bin 70 çadır AFAD'ımıza sevk edildi. 20 bini ilave çadır AFAD’a teslim edildi. Günlük yaklaşık bin çadırı da teslim ediyoruz. Kızılay tekstili şirketimiz durmaksızın çadır üretiyor. Uluslararası kuruluşlara da çadır tedariki yapıyor.

"MAALİYET FİYATINA TESLİM ETTİK"



Yaklaşık 2 bin 50 çadırımız Ahbap'a maliyet fiyatıyla teslim edilmiştir. Alınan maaliyet bedelleri ham maddeye çevrilerek üretim devam ediyor. Finansal sürdürülebilirlik için yapıyoruz. Birincil vazife devletimizin bize sunduğu asgari tutarda çadırı bulundurmak. Seferde veya afette tamamını AFAD’a sevk ediyoruz.

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'ÇADIRLARI ÜRETİP SATIYORUZ Kİ FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MÜMKÜN OLSUN'

Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi’mizde afetten önce 300 kişi çalışıyordu, şu an yaklaşık 700 kişi çalışıyor. Bu 300 kişi bizim milli kapasitemiz olarak sürekli tutuluyor. Bu çadır normal zamanda Türkiye’nin ihtiyacını bir yıl içerisinde üretip koyabilecek kapasitede. Uluslararası afetlere destek verebilecek hem BM’ye hem de Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı’mıza, Milli Savunma Bakanlığı’na bu çadırları üretip satıyoruz ki finansal sürdürülebilirliği ve kapasitenin korunabilirliği mümkün olsun.

Kamuoyu aydınlatma platformuna her türlü girişimimizi bildiriyoruz. 155 yıldır kamudan katkı almıyoruz. Bağışlarla, uluslararası fonlarla kendi girişimlerimizle bütçemizi oluşturuyoruz. Birinci sorumluluk AFAD’ımzla birlikte olmakla, bütün dünyanın çadır kapasitesini sevk edebilmek için çalışıyoruz. Çok hızlı tamamlanması için bağlantılar yapıyoruz.

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Ahbap barınma için bağış almış, bu para ile hammadde aldık, üretimimiz için kullandık. Sivil toplum kuruluşunun destek alması açık. Şeffaf desteklenebilir bir sistemimiz var.

Günlük bin civarı çadır üretiyoruz, iç fason üretim ve ithalat ile de çadır temin ediyoruz. Vatandaşımız açısından önümüzdeki günlerde talep eden herekse çadır sağlanmış olacak. AFAD’ımız toplu çadır kentleri, farklı kamu misafirhanelerini de açmış bulunmakta.