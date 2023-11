Kızı öldürülen acılı baba kadınlara seslendi

Haberin Devamı

ESKİŞEHİR’de erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu (23), geçen yıl 17 Aralık’ta 4 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu (21) ile evine gitti. Fakıoğlu, burada çıkan tartışmada, kadın kuaförü olan Çolakoğlu’nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek vurdu. Hastaneye kaldırılan Çolakoğlu, kurtarılamadı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevki sırasında, “Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü” diyen Fakıoğlu, tutuklandı.

SANIKTAN KAZA SAVUNMASI

Evde bulunan arkadaşı Muhammet Ali F. (21) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hasan Fakıoğlu hakkında ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ‘ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak’ suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheli Muhammet Ali F. hakkında ise ‘suça iştirak’ten 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuklu sanık Hasan Fakıoğlu, Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 2’nci duruşmada olayın kaza olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanık savunmasının ardından duruşmayı 15 Şubat’a erteledi.

‘LÜTFEN AİLENİZE HABER VERİN’

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayşenur Çolakoğlu’nun babası Mesut Çolakoğlu, şöyle konuştu: “Adalete, savcılarımıza, hâkimlerimize güveniyorum. Bunlar katilin son çırpınışları. İndirim almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kızım pırlanta gibiydi. Tehditlerle, şantajlarla, baskılarla, darp ederek benim kızımı dövmüş. Bunları sadece arkadaşlarına anlatmış. Buradan genç kızlarımıza, genç çocuklarımıza sesleniyorum. Lütfen içinizdeki ışığı, başkası tarafından söndürmeyin. Böyle bir zorbalık varsa, tehditler varsa arkadaşlarınıza değil de ailenize söyleyin. Sonrasında hem kendileri toprak altına giriyor, aileleri de her gün her an ölüyorlar. Gerekirse bütün kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımız KADES'i yüklesinler. İki sefer basmaları yeterli olacaktır. Devletimiz, polislerimiz 3 dakika içinde onları bulacaktır. Hayat güzel, lütfen kendi ve bizim hayatlarımızı zindana çevirmesinler.”