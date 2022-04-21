Kızı Elif’i kalbinden bıçaklamıştı... O anne öldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde eşinden ayrı yaşayan Bahar Sarıbaş’a (33) ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için önceki gün öğle saatlerinde Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi’ndeki evine gitti. Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Bahar Sarıbaş ile kanlar içindeki kızı Elif Eylül Sarıbaş’ı (9) yerde hareketsiz buldu. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül Sarıbaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.