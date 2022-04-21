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Kızı Elif’i kalbinden bıçaklamıştı... O anne öldü

#Cinayet#İntihar#Asit
Kızı Elif’i kalbinden bıçaklamıştı... O anne öldü

Kızı Elif Eylül’ü kalbinden bıçaklayıp öldürdükten sonra asit içen Bahar Sarıbaş'da hastanede yaşamını yitirdi.

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde eşinden ayrı yaşayan Bahar Sarıbaş’a (33) ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için önceki gün öğle saatlerinde Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi’ndeki evine gitti. Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Bahar Sarıbaş ile kanlar içindeki kızı Elif Eylül Sarıbaş’ı (9) yerde hareketsiz buldu. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül Sarıbaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kızı Elif’i kalbinden bıçaklamıştı... O anne öldü


ASİT İÇMİŞTİ

Vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Bahar Sarıbaş da dün hayatını kaybetti. Bahar Sarıbaş’ın eşiyle önce barıştığı ve İstanbul’a dönmek için hazırlık yaparken yeniden tartıştığı, ardında da olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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#Cinayet#İntihar#Asit

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