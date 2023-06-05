Kız Kulesi’nin çevresindeki atıklar temizlendi... Neler çıktı neler

Haberin Devamı

İSTANBUL Üsküdar’daki Salacak Sahili’nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ‘Temiz Çevre Temiz Üsküdar’ etkinliğinde bir süre önce restore edilerek yeniden ziyarete açılan Kız Kulesi’nin çevresindeki atıklar, su sporlarıyla ilgilenen gönüllüler ve dalgıçlar tarafından toplandı.

Dalgıçların deniz dip temizliği yaptığı etkinlikte sudan çıkarılan lastik, plastik, cam şişe, kutular ve çeşitli atıklar sahilde sergilendi. Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu dünya harikası denizimizi ve Boğaz’ımızı sanki biraz hor kullanıyoruz. Denize, Boğaz’a saygımızda biraz eksiğimiz var. Manzara burada. Deniz hiçbir hatayı ve kusuru affetmiyor. Hem bir taraftan ekolojik dengeyi bozuyoruz, denizlerimizi kirletiyoruz hem de bunun sonucunda geleceğimize yönelik tehditler ortaya çıkıyor. Balıklar ölüyor ve denizdeki tüm canlılar zarar görüyor” dedi.

Haberin Devamı

Dünya Çevre Günü etkinliğine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Olta balıkçılığının da çok sıkıntılı bir konu olduğuna belirten Türkmen şunları söyledi: “Denize bırakılan 10 gramlık oltadaki kurşun, yüzlerce, binlerce balığın daha larva döneminde ölümüne sebep oluyor. Hatta balıkların kaslarında biriken bu kurşunlar, ne yazık ki soframıza geliyor ve kanserojen madde oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her geçen gün kanser vakaları artıyor. Oltalarla denize saldığımız kurşunlarla, ‘ayağımıza kurşun sıkıyoruz’ desek yeridir.”

Gönüllü dalgıçların dip temizliğinde çıkardığı atıklar Üsküdar sahilinde sergilendi.