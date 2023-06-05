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Kız Kulesi’nin çevresindeki atıklar temizlendi... Neler çıktı neler

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#Dünya Çevre Günü#Kız Kulesi#Atık Temizliği
Kız Kulesi’nin çevresindeki atıklar temizlendi... Neler çıktı neler
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

Üsküdar’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Kız Kulesi’nin çevresindeki atıklar gönüllüler ve dalgıçlar tarafından toplandı. Çoğunluğu lastik, plastik, cam şişe ve kutulardan oluşan atıklar sergisi görenleri şaşırttı.

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İSTANBUL Üsküdar’daki Salacak Sahili’nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ‘Temiz Çevre Temiz Üsküdar’ etkinliğinde bir süre önce restore edilerek yeniden ziyarete açılan Kız Kulesi’nin çevresindeki atıklar, su sporlarıyla ilgilenen gönüllüler ve dalgıçlar tarafından toplandı.

Kız Kulesi’nin çevresindeki atıklar temizlendi... Neler çıktı neler

Dalgıçların deniz dip temizliği yaptığı etkinlikte sudan çıkarılan lastik, plastik, cam şişe, kutular ve çeşitli atıklar sahilde sergilendi. Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu dünya harikası denizimizi ve Boğaz’ımızı sanki biraz hor kullanıyoruz. Denize, Boğaz’a saygımızda biraz eksiğimiz var. Manzara burada. Deniz hiçbir hatayı ve kusuru affetmiyor. Hem bir taraftan ekolojik dengeyi bozuyoruz, denizlerimizi kirletiyoruz hem de bunun sonucunda geleceğimize yönelik tehditler ortaya çıkıyor. Balıklar ölüyor ve denizdeki tüm canlılar zarar görüyor” dedi.

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Kız Kulesi’nin çevresindeki atıklar temizlendi... Neler çıktı neler
Dünya Çevre Günü etkinliğine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Olta balıkçılığının da çok sıkıntılı bir konu olduğuna belirten Türkmen şunları söyledi: “Denize bırakılan 10 gramlık oltadaki kurşun, yüzlerce, binlerce balığın daha larva döneminde ölümüne sebep oluyor. Hatta balıkların kaslarında biriken bu kurşunlar, ne yazık ki soframıza geliyor ve kanserojen madde oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her geçen gün kanser vakaları artıyor. Oltalarla denize saldığımız kurşunlarla, ‘ayağımıza kurşun sıkıyoruz’ desek yeridir.”

Kız Kulesi’nin çevresindeki atıklar temizlendi... Neler çıktı neler
Gönüllü dalgıçların dip temizliğinde çıkardığı atıklar Üsküdar sahilinde sergilendi.

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#Dünya Çevre Günü#Kız Kulesi#Atık Temizliği

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