Kız Kulesi ‘aşk hikâyesi’yle açılacak

Haberin Devamı

KIZ Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi, açılış için gün sayılıyor. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “2. Mahmut dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak restore edilen, yapıya sonradan eklenen ve karakterine uygun olmayan eklentilerden arındırılan Kız Kulesi, 2 yıl aradan sonra 11 Mayıs’ta ziyarete açılacak. Böylece, bugüne kadar İstanbulluların İstanbul’dan izlediği Kız Kulesi, artık kuleden İstanbul’un doyasıya izlendiği bir anıt müze olarak yoluna devam edecek.”