Kız Kulesi ‘aşk hikâyesi’yle açılacak

KIZ Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi, açılış için gün sayılıyor. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin çevre düzenlemesi de tamamlandı.11 MAYIS’TA AÇILIYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “2. Mahmut dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak restore edilen, yapıya sonradan eklenen ve karakterine uygun olmayan eklentilerden arındırılan Kız Kulesi, 2 yıl aradan sonra 11 Mayıs’ta ziyarete açılacak. Böylece, bugüne kadar İstanbulluların İstanbul’dan izlediği Kız Kulesi, artık kuleden İstanbul’un doyasıya izlendiği bir anıt müze olarak yoluna devam edecek.”IŞIK VE SES GÖSTERİSİKIZ Kulesi
’nin İstanbul’da yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesi de planlanıyor. Bu sebeple Kız Kulesi ve Galata Kulesi arasında şiirlere ve hikâyelere konu olan aşkı anlatan eşsiz bir ışık ve ses gösterisi de tasarlandı. İlk gösteri Kız Kulesi’nin ziyarete açılacağı 11 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.00’de yapılacak. Gösteri her akşam aynı saatte tekrar edecek.