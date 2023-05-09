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Kız Kulesi ‘aşk hikâyesi’yle açılacak

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#Kız Kulesi#Restorasyon#Açılış
Kız Kulesi ‘aşk hikâyesi’yle açılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 07:00

Restorasyonu biten Kız Kulesi, 11 Mayıs Perşembe günü, şiirlere ve hikâyelere konu olmuş Galata Kulesi’ne aşkını anlatan ışık ve ses gösterisi ile yeniden açılacak. İstanbul’un simgelerinden kuledeki gösteri her akşam saat 21.00’de tekrarlanacak.

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KIZ Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi, açılış için gün sayılıyor. 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Kız Kulesi ‘aşk hikâyesi’yle açılacak


11 MAYIS’TA AÇILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “2. Mahmut dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak restore edilen, yapıya sonradan eklenen ve karakterine uygun olmayan eklentilerden arındırılan Kız Kulesi, 2 yıl aradan sonra 11 Mayıs’ta ziyarete açılacak. Böylece, bugüne kadar İstanbulluların İstanbul’dan izlediği Kız Kulesi, artık kuleden İstanbul’un doyasıya izlendiği bir anıt müze olarak yoluna devam edecek.”

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Kız Kulesi ‘aşk hikâyesi’yle açılacak


IŞIK VE SES GÖSTERİSİ

KIZ Kulesi’nin İstanbul’da yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesi de planlanıyor. Bu sebeple Kız Kulesi ve Galata Kulesi arasında şiirlere ve hikâyelere konu olan aşkı anlatan eşsiz bir ışık ve ses gösterisi de tasarlandı. İlk gösteri Kız Kulesi’nin ziyarete açılacağı 11 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.00’de yapılacak. Gösteri her akşam aynı saatte tekrar edecek.

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#Kız Kulesi#Restorasyon#Açılış

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