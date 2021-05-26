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Gündem
Yasin URAL/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 26.05.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

'Kız' kavgası can aldı

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'Kız' kavgası can aldı

Konya'da kız meselesinden çıkan kavgada kalbi ile karnından bıçaklanan Orhan Çumralıgil (32) hayatını kaybetti, arkadaşı D.K. ise yaralandı. Kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Selçuklu ilçesi, Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında iddiaya göre, kız meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kalbinden ve karnından bıçaklanan Orhan Çumralıgil ile arkadaşı D.K., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişiyi ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Sağlık durumu kritik olan Orhan Çumralıgil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı belirlenen F.Ö. ile Y.K. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

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