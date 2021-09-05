Kız çocuğunu silahla vurup sokağa attılar

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler üzerinden kimlik çıkmayan kız çocuğunu hastaneye kaldırdı. Çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis apartmana yaptığı operasyonda, 1 kişiyi gözaltına aldı, 3 kişi ise kaçtı.



Soruşturma sürerken Esenyurt’ta polise müracatta bulunan bir aile 18 yaşındaki kızları Cemile Şenel’in kayıp olduğunu bildirdi. Polis teşhis için aileyi Adli Tıp Kurumu’na götürdü. Yapılan incelemede cesedin kayıp ihbarında bulunulan Cemile Şenel’e ait olduğu anlaşıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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