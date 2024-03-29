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Kız çocuğuna taciz iddiası: Şüpheli gözaltına alındı

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#Taciz#İzmir#İzmir Haberleri
Kız çocuğuna taciz iddiası: Şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 09:23

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evine gittiği akrabasının 12 yaşındaki kızı İ.N.’yi taciz ettiği öne sürülen T.A. (49), polis tarafından gözaltına alındı.

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Karabağlar ilçesindeki kuzenine ziyarete giden T.A., evde yalnız olan onun kızı İ.N.'yi iddiaya göre taciz etti. T.A. evden ayrıldıktan sonra, İ.N. durumu ailesine bildirdi. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek T.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine T.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla T.A., saklandığı Bayraklı ilçesindeki bir adreste yakalanıp, gözaltına alındı.

Kız çocuğuna taciz iddiası: Şüpheli gözaltına alındı

İLK ÖNCE ARKADAŞINA ANLATMIŞ

Emniyete götürülen T.A.'nın işlemleri sürerken, İ.N.'nin yaşadığı taciz olayını ilk önce bir arkadaşına anlattığı mesajlar ortayı çıktı. İ.N.'nin mesajında şu ifadelere yer verdiği görüldü:

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"Annemlerin tanıdığı birisi işte geldi. Bana çikolata falan almıştı, onları yedim. Sonra geldi beni dudağımdan öptü, 2 kere özel yerlerime falan dokundu. Bende korktum ve hala titriyorum. Şu anda ağlıyorum ve ne anneme ne de ablama ulaşamıyorum. Kuzenimi aradım, sonra kapattım. Yani kısaca adam beni taciz etti, ne yapacağımı bilemedim ağlamaya başladım."

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Kız çocuğuna taciz iddiası: Şüpheli gözaltına alındı

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#Taciz#İzmir#İzmir Haberleri

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