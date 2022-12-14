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Kız çocuğuna asansörde cinsel istismar: O sapık tutuklandı

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#Cinsel İstismar#Gaziantep#Sapık
Kız çocuğuna asansörde cinsel istismar: O sapık tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 15:01

Gaziantep'te N.T.'ye (15), asansöre binerken bıçakla tehdit ederek cinsel istismara kalkıştığı iddiasıyla polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan A.K., tutuklandı.

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Seyrantepe Mahallesi’nde 8 Aralık günü N.T., oturdukları apartmanın asansörüne bindiği sırada peşinden gelen A.K. tarafından bıçakla tehdit edildi. Cinsel istismara kalkışan A.K.'nin boğuşma sırasında bıçakla elinden yaraladığı N.T., çığlıklarını duyan annesi tarafından asansör yukarı çağırılarak kurtarıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli A.K.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. 5 suç kaydı olduğu belirlenen A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'tehdit' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

Kız çocuğuna asansörde cinsel istismar: O sapık tutuklandı

Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuğa asansörde bıçaklı tacizGaziantep’te 15 yaşındaki kız çocuğu N.T., asansörde boğazına bıçak dayayan şahıs tarafından taciz edildi. Şahsın takip anları binanın güvenlik kameralarına yansırken, büyük korku yaşayan N.T. yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. N.T., "Kendisine çok yalvardım, telefonumu kendisine bile vermek istedim. Kendisi de ’Telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum’ dedi. O sırada çok korkmuştum, ben bıçağı çektim elinden düştü, sonrasında boğazımı sıkmaya başladı. Bana 'Bağırırsan boğazını keserim' gibi tehditlerde bulundu" dedi. Çığlığını duyup kızını kurtaran anne ise " Çok korkuyoruz, kızım ne okula, ne de eve gidebiliyor. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.
daha fazla video içinGaziantep'te 15 yaşındaki çocuğa asansörde bıçaklı taciz
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#Cinsel İstismar#Gaziantep#Sapık

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