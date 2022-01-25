‘Kız arkadaşımı yakaladım, ne yapacağım?’ Sperm hırsızlığı hakkında merak edilenler…

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Geçtiğimiz günlerde rapçi Drake’in, ilişki yaşadığı bir kadının hamile kalmasını istemediği için uyguladığı yöntem olay oldu.

İddialara göre, Drake bir Instagram modeli ile beraber olduktan sonra prezervatifi çöp kutusuna attı. Kadın Drake'ten hamile kalmak için prezervatifi çöpten alıp vajinasına yerleştirmeye çalışınca olanlar oldu. Kadının çığlık çığlığa kaldığı, bunun sebebinin de Drake’in prezervatife acı sos dökmesi olduğu söylenenler arasında.

Tabii tüm bunlar iddiadan öteye geçmiş değil. Drake’in hamileliği önlemek için acı soslu bir önlem alıp almadığı net olarak bilinmiyor ama bilinen ilginç bir gerçek var: Sperm hırsızlığı.

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Şarkıcı Drake hakkında çıkan iddialarla yeniden gündem olan ‘sperm hırsızlığı’ konusu aslında hiç de yeni bir kavram sayılmaz.

“SPERMLERİM ÇALINDI” DEDİ, SAVCILIĞA GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den de bir sperm hırsızlığı gündem oldu. Hikâye kısaca şöyle:

Sevtap Şensarı, 2000 yılında eşinden boşanan ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı H.S.T. ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre, erkek çocuğunun olmasını isteyen H.S.T., 2015 yılının ocak ayında konuyu Şensarı'ya açtı, doğacak çocuklarının kütüklerini ise resmi nikah yapıp üzerine alacağını belirtti. Şensarı, bunu kabul edip H.S.T.'ye ait olduğu iddia edilen spermle Kıbrıs'a gitti. Çocukların erkek olması için burada embriyo seçimi yapıldı, tüp bebek tedavisine başlandı.

Hamile kalan Şensarı, aynı yıl eylül ayında 2 erkek çocuk dünyaya getirdi. Şensarı, çocukları ne zaman kütüğüne alacağını sorduğu H.S.T.'den şiddet görmeye başladığını belirterek, 2018 yılında nafaka ve babalık davasının yanı sıra babalığın benimsenmemesi nedeniyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Mahkeme, DNA testi için örnek vermeye yanaşmayan H.S.T. hakkında yakalama kararı çıkardı, testin sonuçlanmasını beklemeden her bir çocuk için aylık 2 bin TL nafakaya hükmetti. H.S.T. geçen kasım ayında örnek verdi. DNA testinin sonuçlarına göre, ikizlerin babasının yüzde 99,99 ihtimalle H.S.T. olduğu belirlendi.

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Bu arada DNA için örnek veren H.S.T., sonuçlar çıkmadan spermlerinin Şensarı tarafından çalındığını iddia ederek Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık H.S.T.'nin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi.

KIZ ARKADAŞINI SPERMLERİNİ ÇALARKEN YAKALADI

Sperm hırsızlığı ile ilgili bir hikâye de ABD’den… 20’li yaşlarındaki adam, kız arkadaşıyla beraber olduktan sonra onu spermlerini çalarken yakaladığı ve ne yapmasını gerektiğini sosyal medyada paylamış, çok konuşulmuştu. Genç adam yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

“Ben ve kız arkadaşım 20'li yaşlarımızın sonlarındayız. 1 saat kadar önce birlikte olduk. Haplarını kullanmadığı bir zamanda olduğumuz için prezervatif kullandık. Prezervatifi çıkardım ve tuvalete gittim. Kız arkadaşım 'İşin uzun mu?' diye sordu. Bunu çok garip bulmama rağmen espri olsun diye 'Evet, uzun!' diye bağırdım. Yatak odasına geri döndüğümde kız arkadaşımı prezervatifin içindeki spermleri vajinasına dökmeye çalışırken yakaladım. Çok gerginim ve birkaç sorum var:

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1) Bu yasal mı?

2) Hamile kalırsa ne olur?

3) Bunu yapmasına ben onay vermedim! Nasıl böyle bir şey yapabilir?

4) Spermime yasal olarak sahip miyim?

5) Hamile kalmasının ihtimali nedir?”

Sperm çalma haberlerini okurken bizim de aklımıza tam olarak bu sorular takıldı. Öncelikle konunun hukuki boyutunu Avukat Bilal Çelik’e sorduk.

'KANUNİ AÇIDAN HIRSIZLIK SAYILMIYOR'

Hukukta ‘sperm çalma’ konusunun yeri var mı?

Dünya genelinde ve ülkemizde bu tür olaylar gerçekleşiyor ancak hukuki açıdan tam anlamıyla bir hırsızlık söz konusu değil. Ceza hukuku açısından suçun maddi unsurları gerçekleşmemiş sayılıyor. Alman hukukunda ‘sperm çalma’ olaylarını ‘pasif cinsel saldırı’ olarak gören hukukçular da var. Ancak ülkemiz bakımından mevcut yasal düzenlemeler ışığında bu denli bir değerlendirmeyi yapmak mümkün değil.

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Sonuç olarak, cinsel ilişkiye girilen kişinin onayı olmadan spermi hamile kalma amacıyla kullanılıyor. Lakin hukuki ve kanuni açıdan spermin hırsızlığı veya cinsel saldırı söz konusu olmuyor. Cinsel saldırı ve hırsızlık suçlarından bahsedebilmemiz için cinsel ilişkinin zorla gerçekleşmesi gerekiyor.

İSPAT ETMESİ ÇOK ZOR

Spermleri çalınan ve haberi olmadan ‘baba’ olan kişinin yasal hakları var mı?

Öncelikle bu denli bir davada haklılığın ispat edilmesi çok düşük bir ihtimal. Zira rızaya dayalı bir cinsel ilişkide tüm korunma yöntemlerinin uygulanmasına rağmen partnerin hamile kalması olasılığı tıp biliminin gereklerinden ve hayatın gerçeklerinden biridir. Dolayısıyla bu noktada spermlerin çalındığı ve bu şekilde hamile kalındığı yönündeki iddialarının ispat bakımından şansı yok diyebiliriz.

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Ancak burada spermlerin rıza dışında alınmasından ziyade cinsel saldırı suçu gündeme gelir ki yukarıda yaptığımız açıklamalar ışığında görüldüğü üzere bu suçtan bahsetmek için öncelikle cinsel ilişkinin rıza dışında gerçekleşmesi gerekiyor. Bu durumlarda deliller ve nitelikleri doğru şekilde değerlendirilmeli. İspat imkânı olduğu halde kişilerin seks partnerlerine karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilme olanaklarının da değerlendirilmesi gerekiyor. Ancak unutmamak gerekir ki kişilerin bu tür ilişkilerden dünyaya gelen çocuğa karşı yükümlülükleri devam ediyor.

Duyduğunuz, şahit olduğunuz bir dava var mı?

Ülkemizde zaman zaman sperm hırsızlığına dair iddialar gündeme geliyor. Benzer konulu iddialar ile yakın zamanda yapılan bir suç duyurusunda cinsel ilişkinin rızaya dayalı gerçekleşmesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin benzer olaylara ilişkin değişik kararları söz konusu. Örneğin Almanya’da yaşanan bir olayda eşler bir çocuklarının olması amacıyla tüp bebek yöntemine başvuruyor ve tıp biliminin gereklerine uygun şekilde eşlerin bazı biyolojik verileri muhafaza ediliyor. Çift evlilikleri sırasında çocuk sahibi olmuyor. Ancak eşler ayrıldıktan sonra kadın tüp bebek yöntemine başvuruyor ve rızasını almaksızın eski eşine ait spermlerle hamile kalıyor. Bu olay kapsamında eşin sonradan rızası olmamasına rağmen hem çocuğa hem de eski eşine nafaka ödemesi gerektiğine yönelik bir hüküm verilmiştir.

Bilal Çelik’in verdiği bilgilerden anlaşılacağı üzere sperm hırsızlığını kanıtlamak bir hayli zor görünüyor. Spermleri çalınan erkek için ise henüz hukuki anlamda bir hak bulunmuyor.

Peki işin tıbbi kısmı nasıl? Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ege Can Şerefoğlu anlatıyor…

NESNELER ÜZERİNDEKİ SPERM İLE GEBELİK DÜŞÜK İHTİMAL OLSA DA MÜMKÜN

Öncelikle spermin canlı kalma süresi nedir?

Spermler aslında son derece dayanıklı hücrelerdir. Cinsel ilişki sırasında kadın genital bölgesine geçen spermler uygun ısı ve pH derecesinde 72 saat kadar yaşayabiliyor. Ancak vücut dışı ortamlarda spermlerin bu kadar uzun süre yaşamayacağı unutulmamalıdır.

Spermin iç çamaşırı, peçete, kondom ya da herhangi bir nesne üzerinden vajinaya sürülen sperm ile hamile kalınması mümkün mü?

Sağlıklı bir erkek boşalma sırasında yaklaşık olarak 300 milyon sperm açığa çıkarıyor. Bu spermlerin büyük bir kısmı iç çamaşırı, peçete veya kondom gibi ortamlarda canlılıklarını yitiriyor ancak bazı sperm hücreleri fonksiyonlarını muhafaza edebiliyor. Sayıları azalan bu spermlerle sağlıklı gebelik elde etme ihtimali son derece düşük olsa da, literatürde bu şekilde bildirilen vakalar mevcut.

300 DAYANIKLI SPERMDEN 1 TANESİ YETİYOR

Şarkıcı Drake olayında iddia edildiği gibi ‘acı sos’ vb. şeyler spermi öldürür mü?

Yayınlanan haberlerde bu sosun içeriğinin ve miktarının ne olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle konuya ilişkin sağlıklı bir cevap vermek çok mümkün değil. Eğer sirke ihtiva eden asiditesi yüksek bir sostan bahsediliyorsa ve bu sos bol miktarda kullanılmışsa, bu spermlerin canlı kalma ihtimalinin hayli düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Nesle ile temas eden spermin mikroba maruz kalma ve bir hastalığa neden olma riski var mı?

Boşalma sırasında erkek tarafından vajene bırakılan 300 milyon sperm hücresi yumurtaya ulaşana kadar birçok badire atlatıyor ve bu nedenle son derece dayanıklı olan 300 kadar sperm hücresi (ilk başta salınanların milyonda biri) rahmi geçebiliyor. Bu 300 spermin ise sadece 1 tanesi yumurtayı dölleyebiliyor. Kadın vajeninde de çok sayıda mikropla ve vücut savunma sistemi hücreleriyle karşılaşan spermlerin büyük kısmı tahrip olsa da, aralarından sağlıklı olanlar bu çevresel faktörlerden etkilenmeden kalıyor ve yumurtayı dölleyebiliyor.