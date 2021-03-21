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GeriGündem Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 personel alacak! İşte başvuru şartları
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Haber Giriş: 21.03.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 personel alacak! İşte başvuru şartları

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 personel alacak! İşte başvuru şartları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 36 personel istihdam edecek. Bu gelişmenin duyulmasının ardından, söz konusu kurumda çalışmak isteyen vatandaşlar da başvuru şartları ve alım yapılacak birimlere ilişkin araştırmalarına hız verdi. İşte, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımının ayrıntıları...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 13 büro personeli (memur) ve 3 mühendis olmak üzere 36 personel alacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

Konuya ilişkin ilanlar, sözlü sınav yeri ve tarihi, İŞKUR'un internet adresinde yayımlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

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