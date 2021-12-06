Kıyafetleriyle denize girdi, attığı çığlıklar hayatını kurtardı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Atilla Szalai damgası Vitor Pereiranın o kararı...Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçına Atilla Szalai damgası! Vitor Pereira'nın o kararı...#Fenerbahçe
Covid-19da son durum Bakan Koca vaka sayılarına dikkat çektiCovid-19'da son durum! Bakan Koca vaka sayılarına dikkat çekti#Koronavirüs
Savcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladıSavcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladı #Alec Baldwin
Vanda korkutan deprem Çevre illerden de hissedildiVan'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi#Van
Yatırım, istihdam, üretim ve büyüme... Erdoğan: Refahı yaygınlaştıracağızYatırım, istihdam, üretim ve büyüme... Erdoğan: Refahı yaygınlaştıracağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Müge Anlının gözyaşlarıMüge Anlı'nın gözyaşları#Müge Anlı
Suudi Arabistan GPde kazanan Lewis Hamilton Max Verstappen...Suudi Arabistan GP'de kazanan Lewis Hamilton! Max Verstappen...#Formula 1
Fenerbahçe, Çaykur Rizespora gol yağdırdıFenerbahçe, Çaykur Rizespor'a gol yağdırdı#Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Eser Yenenler: Arif Güloğluna ithaf ediyoruz bu ödülü...Eser Yenenler: Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü...#Çok Güzel Hareketler 2
Bakan Koca merak edilen haftalık koronavirüs haritasını paylaştıBakan Koca merak edilen haftalık koronavirüs haritasını paylaştı#Koronavirüs
Binali Yıldırım ısrarlara dayanamadı, Erdoğanı aradı: İstanbul mesajıBinali Yıldırım ısrarlara dayanamadı, Erdoğan'ı aradı: İstanbul mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...#Ukrayna
Hain hakkında yeni detaylar Etkisiz hale getirilmiştiHain hakkında yeni detaylar! Etkisiz hale getirilmişti#Tunceli
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı...47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
HABERLERGündem Haberleri

Kıyafetleriyle denize girdi, attığı çığlıklar hayatını kurtardı

#ANTALYA#Deniz Polisi#Boğulma

Antalya'da akşam saatlerinde kıyafetleriyle denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan Nihal Y. (28), çığlık atarak yardım istedi. İhbarla beraber olay yerine gelen deniz polisi, yaklaşık 50 metre açıkta gördükleri Nihal Y.yi bota alarak kurtardı.

Haberin Devamı

Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı sahilinde yaşandı. Kıyafetleriyle denize giren Nihal Y., bir süre sonra çığlık atarak yardım istedi. Boğulma tehlikesi yaşayan Nihal Y.'nin sesini duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla beraber olay yerine, polis, sağlık ve deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi, ihbarın yapıldığı bölgenin açıklarında arama çalışması yaparken, yaklaşık 50 metre açıkta gördükleri Nihal Y.yi bota alarak Kaleiçi Yat Limanına götürdü. Burada bottan indirilen Nihal Y., hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Deniz Polisi#Boğulma

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith