Kıta sahanlığı ve yetki alanı en geniş, Türkiye

Gül şu değerlendirmeleri yaptı: “Akdeniz’e en uzun kıyı şeridi olan Türkiye’dir. Dolayısıyla, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı en geniş ülke Türkiye’dir. Türkiye’yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz’den dışlama girişimlerinin hiçbirinin uluslararası hukukta yeri yoktur, hiçbirinin yürüme şansı da bulunmamaktadır. Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur. Türkiye, Kıbrıs’ın garantör devletidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dışarıda tutularak Güney Kıbrıs ile yapılan hiçbir anlaşma hukuki değildir.”