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Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

Kışlada yoğun koronavirüs önlemi

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Kışlada yoğun koronavirüs önlemi
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ANKARA'nın Polatlı ilçesindeki Şehit Yüzbaşı Nazmi Elmas Kışlası'nda, koronavirüs salgınına karşı üst düzey tedbirler alındı. Kışladaki tüm faaliyetler sosyal mesafe kuralına uygun yapılırken, maske takarak önlem alan tüm personelin günde 2 kez ateşi ölçülüyor.

Kışlada yoğun koronavirüs önlemi
Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı kışlalarda ciddi tedbirler aldı. Polatlı ilçesindeki 58'inci Topçu Tugay Komutanlığı Şehit Yüzbaşı Nazmi Elmas Kışlası'nda görev yapan askeri personel, ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor. Hastalık belirtisi taşıyan personel ise sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Kışladaki mutfak, yemekhane, bulaşıkhane ve sosyal tesislerde çalışan personel de her gün işe başlamadan önce maske ve eldiven takarak önlem alıyor. Virüsün yayılmasına önlemek amacıyla er ve erbaşlar için de üst düzey tedbirler uygulanıyor. Yemekhanelerde yoğunluğun azaltılması ve personel arasındaki temasın en az düzeye indirilmesi amacıyla her masada 1 askerin oturacağı şekilde düzen alınıyor ve erlerin yemekhane girişinde vücut ısısı ölçülüyor. Yatakhanelerde seyreltme yapılarak mümkün olan en az personelin koğuşları kullanması sağlanırken, ortak kullanım alanları da sık sık dezenfekte ediliyor. Ayrıca askerlerin günde en az 2 kez vücut ısıları ölçülerek ateşleri kontrol ediliyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından salgınla için açıklanan '14 Kural' afişleri, personelin görebileceği uygun yerlere asılarak devamlı bilgilendirme yapılıyor.

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