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Kıskançlık kavgası: Kocasını öldürüp komşusunu yaraladı

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#Aydın#Didim#112 Acil Çağrı Merkezi
Kıskançlık kavgası: Kocasını öldürüp komşusunu yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 18:36

Aydın'ın Didim ilçesinde kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü, komşusunu da yaraladı.

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Olay, Mersindere Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu R.M. (60) ile eşi Emin Küçükberber (78) ve komşusu S.B. (76) arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda R.M. eşi Emin Küçükberber ve eşini kıskandığı komşusu S.B.'ye bıçakla saldırdı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Küçükberber'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, S.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Aydın#Didim#112 Acil Çağrı Merkezi

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