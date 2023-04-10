Kıskançlık ısırığına 2 yıl hapis istendi

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Emine S., geçen yıl 8 Aralık’ta Gündüz’ün evine gitti. Emine S., kapıyı açan Gündüz’e küfredip hakaretlerde bulunarak saldırdı. Emine S.’nin sol el işaret parmağını ısırdığını da belirten Gündüz, kardeşinin peşinden gelen Fadime Gül S.’nin (45) de kendisine saldırdığını ileri sürerek polise şikâyetçi oldu. Emine S. ile kardeşi Fadime Gül S. hakkında ‘kadına karşı basit yaralama’ ve ‘kadına karşı tehdit, hakaret’ suçlarından 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Sol işaret parmağı kopma derecesine gelen ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Serpil Gündüz, “Aylarca acı çektim. Psikolojim bozuldu. Emine S.’ye karşı iki kere koruma kararı aldırdım” dedi.