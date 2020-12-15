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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin 'bisiklet şarjı bitti' iddiası doğru çıkmadı

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Kısıtlamayı ihlal eden gençlerin 'bisiklet şarjı bitti' iddiası doğru çıkmadı
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde durdurulan iki genç, polislere elektrikli bisikletlerinin sarjının bittiğini ve yürüyerek eve gitmeye çalıştıkları için geç kaldıklarını iddia etti. Gençlerin, elektrikli bisikletlerinin olmadığını tespit eden polis toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uyguladı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 09.00 itibariyle Belediye Kavşağı'nda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerine başladı. Ekipler, kısıtlama saatinde yaya olarak sokakta yürüyen Ahmet T. (23) ile Muhammed H.’yi (23) durdurdu. İki kişi, “Elektrikli bisikletimizin şarjı bitti. Yürüyerek eve gitmek zorunda kaldık. Kısıtlama saatinde sokakta olma nedenimiz bu” deyince polis ekipleri, yolda şarjı bittiği için bırakılan bisikleti araştırdı. Gençlerin böyle bir aracı olmadığı ortaya çıktı. Mazaretler ileri süren iki kişiye polis toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uyguladı.

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