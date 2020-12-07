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Muammer İRTEM- Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Bursa'da hareketli anlar! Polisi görünce böyle kaçtılar

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Son dakika haberleri... Bursa'da hareketli anlar! Polisi görünce böyle kaçtılar
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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 27 kişi, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayıp boş arazide futbol maçı yaptı. 27 kişinin polis otosunu görünce sokak aralarına kaçtığı anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

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  • Kısıtlamada futbol maçı yapanların polisten kaçmaya çalıştığı anlar
  • Kısıtlamada futbol maçı yapanların polisten kaçmaya çalıştığı anlar
  • Kısıtlamada futbol maçı yapanların polisten kaçmaya çalıştığı anlar
  • Kısıtlamada futbol maçı yapanların polisten kaçmaya çalıştığı anlar
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Osmangazi ilçesi, Panayır Mahallesi’nde dün 27 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek boş arazide çift kale futbol maçı yaptı. Maske ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayan kalabalık grubun maç yaptığı anlar ise kamerayla görüntülendi.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis otosunu gören kalabalık, sokak aralarına koşarak kaçmaya çalıştı. Kısıtlamayı ihlal edenlerin yola koyduğu büyük taşlar nedeniyle polis araçları arazide ilerlemekte zorlandı.

27 kişinin sokak aralarına kaçtığı anlar ise drone ile havadan saniye saniye görüntülendi. Polis, grubun tekrar toplanmaması için arazide bir süre nöbet tuttu.

 

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