Kışın da kurak

Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı suları seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu. Şimdilerde Meke Gölü kış mevsimini de kurak geçiriyor.

Karapınar'da oturan ve tarım danışmanlığı yapan Süleyman Soran, Meke Gölü'nün görkemli günlerini, binlerce kuşun yaşadığı dönemi hatırlayınca çok üzgün olduğunu söyledi.

‘DÜNYANIN NAZAR BONCUĞU’

Soran “Dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılan gölümüzdü ama yeraltı sularının çekilmesinden dolayı artık bitme aşamasına geldi. Yardım bekliyoruz” dedi.