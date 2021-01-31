MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKışın da kurak
GeriGündem Kışın da kurak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hasan DÖNMEZ Mehmet OKUYUCU / DHA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kışın da kurak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kışın da kurak
Abone Olgoogle-news

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce de gölün ortasında ikinci patlamanın ardından buranın da suyla dolmasıyla oluştu.

Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı suları seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu. Şimdilerde Meke Gölü kış mevsimini de kurak geçiriyor.

Karapınar'da oturan ve tarım danışmanlığı yapan Süleyman Soran, Meke Gölü'nün görkemli günlerini, binlerce kuşun yaşadığı dönemi hatırlayınca çok üzgün olduğunu söyledi.

Kışın da kurak

‘DÜNYANIN NAZAR BONCUĞU’

Soran “Dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılan gölümüzdü ama yeraltı sularının çekilmesinden dolayı artık bitme aşamasına geldi. Yardım bekliyoruz” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle